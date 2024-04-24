Суд признал законным увольнение бывшей чиновницы Минюста, которая имеет российское гражданство - СБУ

Суд признал наличие российского гражданства у бывшей топ-чиновницы Минюста, которую разоблачила СБУ. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Службы безопасности.

Детали

Отмечается, что суд признал законным увольнение из Министерства юстиции бывшей топ-чиновницы этого ведомства, которая имеет гражданство рф. Соответствующее решение в апелляционном админсуде отстояли действующие представители Министерства юстиции.

Речь идет о бывшей заместительнице начальника Центрального межрегионального управления Минюста, которая по собственной инициативе получила российское гражданство. Этот факт задокументировали сотрудники СБУ и проинформировали руководство профильного министерства для принятия соответствующего решения - говорится в сообщении.

На основании материалов, полученных от украинской спецслужбы, чиновница была уволена с занимаемой должности в 2021 году. Впоследствии она решила обжаловать это решение, ссылаясь на справку "главного управления мвс рф по городу москва". В этом документе было указано, что у нее якобы нет российского паспорта.

Однако, после ознакомления с доказательной базой СБУ, коллегия украинского суда оставила жалобу экс-чиновницы без удовлетворения. Представители Службы безопасности доказали ничтожность документов, выданных государством-агрессором о якобы отсутствии у нее гражданства рф. Кроме того спецслужба доказала, что истица не выезжала в Болгарию, где, по ее словам, якобы были получены соответствующие российские документы - добавили в СБУ.

Сейчас экс-чиновница может обжаловать это решение в Верховном Суде.

Напомним,

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