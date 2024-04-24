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Суд признал законным увольнение бывшей чиновницы Минюста, которая имеет российское гражданство - СБУ
Бывшая чиновница Министерства юстиции, которая получила российское гражданство, была уволена с должности в 2021 году после того, как СБУ ее разоблачила, и суд оставил ее увольнение в силе, несмотря на апелляцию.
На Аляске разбился грузовой самолет с двумя пассажирами
Грузовой самолет Douglas C-54 Skymaster с двумя людьми на борту упал в реку Танана вблизи Фэрбенкса, штат Аляска, загорелся, и два человека, находившиеся на борту, не выжили.
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Польские фермеры ограничивают движение грузовиков на пункте пропуска Гребенне-Рава-Русская, пропуская лишь несколько транспортных средств в час в обоих направлениях, при этом около 250 грузовиков стоят в очереди со стороны Польши.
ВР приняла за основу законопроект о создании "клуба белого бизнеса"
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предлагает создать "клуб белого бизнеса" с упрощенными отношениями с налоговыми органами для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.
россияне утром обстреляли центр Купянска, возник пожар
Сегодня утром российские войска обстреляли из артиллерии центр Купянска Харьковской области, вызвав пожар в недействующем двухэтажном здании.
Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года - американский адмирал
Американский адмирал Джон Аквилино считает, что Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года на основе директивы президента Си Цзиньпина для военных.
Госдеп США внес телемарафон "Единые новости" в отчет по нарушениям прав человека
В отчете Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год отмечается, что телемарафон "Единые новости", платформа для каналов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны, обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.
Рада поддержала новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: предусматривает электронные лицензии
Верховная Рада приняла новый закон, который обновляет правила производства и оборота подакцизных товаров, таких как алкоголь, табак и топливо, вводит электронные лицензии, автоматизацию и четкие лицензионные условия.
Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины до трех лет
Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины до трех лет, позволив им въезжать и находиться в стране без визы в течение полных трех лет.
Люксовая яхта Медведчука: АРМА назвало аукцион, где ее продадут и приблизительную сумму
Голландский аукционный дом выставит на продажу арестованную в Хорватии суперяхту Виктора Медведчука по стартовой цене не менее 130 миллионов евро.