Суд отклонил ходатайство защиты Коломойского по делу о покушении на убийство, потерпевший Карпенко дал первые показания

Шевченковский районный суд города Киева отклонил ходатайство защиты Игоря Коломойского об изменении порядка исследования доказательств по делу о покушении на убийство. Потерпевший Сергей Карпенко впервые дал показания по делу, пишут Украинские новости, передает УНН.

Адвокаты Коломойского также настаивали, что сроки привлечения к ответственности за события 2003 года уже истекли. Прокуратура выступила против, потерпевший поддержал позицию обвинения, а суд отказал в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков давности.

Потерпевший Карпенко впервые дал показания в зале суда в рамках рассмотрения дела. Перед тем как дать показания, он обратился к суду со вступительным словом.

"Меня спрашивают, зачем я возвращаюсь к этому спустя столько лет. Ответ прост: не потому, что хочу мести. Я юрист по образованию, в прошлом – адвокат, и поэтому я верю в процедуру, а не в расправу. Я также понимаю, что каждое преступление, которое остается безнаказанным, становится разрешением для следующего преступления. Ненаказанное зло возвращается", – сказал он.

В своих показаниях Карпенко подробно рассказал о событиях, предшествовавших покушению на него. По его словам, он впервые пересекся с Коломойским в 1994 году во время переговоров. В течение последующих лет Карпенко как юрист эпизодически сотрудничал с бизнес-структурами, связанными с бизнесом Игоря Коломойского, в частности с партнером олигарха Михаилом Киперманом. Именно тогда, подчеркивает Карпенко, он впервые столкнулся с откровенным давлением: в частности, Михаил Киперман лично пригрозил "пустить его под молотки".

В начале 2003 года Карпенко как юридический консультант сотрудничал с Константином Григоришиным, акционером "Днепроспецстали", компании, которой незаконно блокировали проведение собраний акционеров. 3 июля 2003 года Карпенко вместе с партнерами обеспечил юридическое сопровождение собрания, несмотря на попытки Коломойского и его партнеров сорвать процедуру.

На следующий день, рассказал Карпенко, его вызвали в офис олигарха, где тот в присутствии Кипермана заявил об убытках в размере 2 млн долларов США и потребовал признать собрание незаконным.

"Вас закатают под асфальт, с вашей кожи нарежут купюры", – такие угрозы, по показаниям Карпенко, звучали во время той встречи. Карпенко и его партнеры отказались выполнить требования, и 8 июля 2003 года один из сотрудников их офиса оказался в реанимации после нападения с применением труб и молотков. Вскоре пострадал и сам Карпенко, которому нанесли множественные ножевые ранения и били металлическими предметами.

Адвокат Карпенко убежден, что, несмотря на многочисленные ходатайства защиты Игоря Коломойского о закрытии дела в связи с истечением сроков давности, процесс только набирает обороты. По его словам, это дело уже стало символом того, что даже спустя более двух десятилетий общество и правосудие не готовы мириться с безнаказанностью и стремятся довести расследование покушения на убийство до логического завершения.

Рассмотрение резонансного дела о покушении на адвоката Сергея Карпенко продолжится 15 июля 2026 года. Именно на эту дату суд назначил вторую часть допроса потерпевшего.

Как сообщалось, адвокат Карпенко подал иск к Коломойскому о взыскании 4,4 млрд грн моральной компенсации за покушение на убийство.