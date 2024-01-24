Суд отклонил иски УПЦ МП о продлении бесплатного пользования храмами заповедника "Чернигов древний"

Суд отклонил иски Черниговской епархии УПЦ МП о продлении пользования объектами-памятниками архитектуры национального значения. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, передает УНН.

Детали

23 января Хозяйственный суд Черниговской области отклонил исковые требования по двум делам Управления Черниговской епархии Украинской Православной церкви о продлении договоров безвозмездного пользования объектами-памятниками архитектуры национального значения... - резюмировали в министерстве.

Речь идет, в частности, о Спасо-Преображенском соборе и комплексе сооружений Троицкого монастыря, в пределах Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов Древний".

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В ведомстве напомнили, что Управление Черниговской епархии УПЦ МП обращалось в суд с требованиями обязать заповедник продлить договоры.

Справочно

По информации Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний", на территории которого расположен Спасо-Преображенский собор, начало строительства этого храма датируется примерно 1033-1034 годами.

Строили его по распоряжению черниговского князя Мстислава Владимировича. Впервые летописи упоминают о "церкви святого Спаса" в 1036 году, когда князь Мстислав внезапно умирает.

Напомним

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд постановил, что Украинская православная церковь московского патриархата должна вернуть Дворец Терещенко в собственность государства.