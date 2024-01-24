Суд відхилив позови УПЦ МП щодо продовження безоплатного користування храмами заповідника "Чернігів стародавній"
Київ • УНН
Чернігівська єпархія Української Православної Церкви (МП) програла судовий позов на продовження договорів безоплатного користування пам'ятками архітектури національного значення, серед яких Спасо-Преображенський собор та Троїцький монастир.
Суд відхилив позови Чернігівської єпархії УПЦ МП щодо продовження користування об’єктами-пам’ятками архітектури національного значення. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН.
Деталі
23 січня Господарський суд Чернігівської області відхилив позовні вимоги у двох справах Управління Чернігівської єпархії Української Православної церкви щодо продовження договорів безоплатного користування об’єктами-пам’ятками архітектури національного значення...
Йдеться, зокрема, про Спасо-Преображенський собор та комплекс споруд Троїцького монастиря, в межах Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів Стародавній".
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У відомстві нагадали, що Управління Чернігівської єпархії УПЦ МП зверталося до суду із вимогами зобов’язати заповідник продовжити договори.
Довідково
За інформацією Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній", на території якого розташований Спасо-Преображенський собор, початок будівництва цього храму датується приблизно 1033—1034 роками.
Будували його за розпорядженням чернігівського князя Мстислава Володимировича. Вперше літописи згадують про "церкву святого Спаса" у 1036 році, коли князь Мстислав раптово помирає.
Нагадаємо
Північно-західний апеляційний господарський суд постановив, що Українська православна церква московського патріархату повинна повернути Палац Терещенків у власність держави.