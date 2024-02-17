Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях

Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным и обязал его уплатить штраф в размере 355 млн долларов. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп признан виновным по делу о мошенничестве в суде Нью-Йорка, который назначил ему штраф в размере 355 млн долларов.

Решение суда касается завышения стоимости состояния Трампа, что повлияло на отношения с кредиторами и банками.

Также в течение трех лет Трампу запрещено занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании, включая его собственную Trump Organization. Надзор за организацией возложен на специально назначенного независимого надзирателя.

Сыновья Трампа также понесли ответственность, поскольку суд установил двухлетний запрет для них и обязал каждого оплатить более 4 млн долларов.

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Экс-президент Америки уже объявил о своем намерении подать апелляцию на это решение.

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