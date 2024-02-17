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Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях

Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 02:14  •  6199 просмотра

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Нью-йоркский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве и обязал его уплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях, включая его собственную Trump Organization, а также наложил двухлетний запрет и штраф в размере 4 миллиона долларов на его сыновей.

Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным и обязал его уплатить штраф в размере 355 млн долларов. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп признан виновным по делу о мошенничестве в суде Нью-Йорка, который назначил ему штраф в размере 355 млн долларов.

Решение суда касается завышения стоимости состояния Трампа, что повлияло на отношения с кредиторами и банками.

Также в течение трех лет Трампу запрещено занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании, включая его собственную Trump Organization. Надзор за организацией возложен на специально назначенного независимого надзирателя.

Сыновья Трампа также понесли ответственность, поскольку суд установил двухлетний запрет для них и обязал каждого оплатить более 4 млн долларов.

Добавим

Экс-президент Америки уже объявил о своем намерении подать апелляцию на это решение.

Трамп проталкивает помощь Украине как кредит - Bloomberg15 февраля 2024, 13:44 • 21850 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Суд оштрафував Трампа на $355 млн і заборонив йому обіймати керівні посади в нью-йоркських компаніях
The court fined Trump $355 million and banned him from holding executive positions in New York companies
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Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях

Нью-йоркский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве и обязал его уплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях, включая его собственную Trump Organization, а также наложил двухлетний запрет и штраф в размере 4 миллиона долларов на его сыновей.

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