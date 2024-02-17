Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях
Киев • УНН
Нью-йоркский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве и обязал его уплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях, включая его собственную Trump Organization, а также наложил двухлетний запрет и штраф в размере 4 миллиона долларов на его сыновей.
Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным и обязал его уплатить штраф в размере 355 млн долларов. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Детали
Дональд Трамп признан виновным по делу о мошенничестве в суде Нью-Йорка, который назначил ему штраф в размере 355 млн долларов.
Решение суда касается завышения стоимости состояния Трампа, что повлияло на отношения с кредиторами и банками.
Также в течение трех лет Трампу запрещено занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании, включая его собственную Trump Organization. Надзор за организацией возложен на специально назначенного независимого надзирателя.
Сыновья Трампа также понесли ответственность, поскольку суд установил двухлетний запрет для них и обязал каждого оплатить более 4 млн долларов.
Добавим
Экс-президент Америки уже объявил о своем намерении подать апелляцию на это решение.
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Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях
Нью-йоркский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве и обязал его уплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях, включая его собственную Trump Organization, а также наложил двухлетний запрет и штраф в размере 4 миллиона долларов на его сыновей.
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