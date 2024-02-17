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Суд оштрафував Трампа на $355 млн і заборонив йому обіймати керівні посади в нью-йоркських компаніях

Суд оштрафував Трампа на $355 млн і заборонив йому обіймати керівні посади в нью-йоркських компаніях

Київ • УНН

 • 42858 перегляди

Нью-йоркський суд визнав Дональда Трампа винним у справі про шахрайство і зобов'язав його сплатити штраф у розмірі 355 мільйонів доларів, заборонив йому обіймати керівні посади в нью-йоркських компаніях, включаючи його власну Trump Organization, а також наклав дворічну заборону і штраф у розмірі 4 мільйони доларів на його синів.

Суд у Нью-Йорку визнав Трампа винним і зобов'язав його сплатити штраф у розмірі 355 млн доларів. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Дональд Трамп визнаний винним у справі про шахрайство в суді Нью-Йорка, який призначив йому штраф у розмірі 355 млн доларів.

Рішення суду стосується завищення вартості статків Трампа, що вплинуло на відносини з кредиторами та банками.

Також протягом трьох років Трампу заборонено обіймати керівні посади в будь-якій нью-йоркській компанії, включаючи його власну Trump Organization. Нагляд за організацією покладено на спеціально призначеного незалежного наглядача.

Сини Трампа також понесли відповідальність, оскільки суд встановив дворічну заборону для них і зобов'язав кожного сплатити понад 4 млн доларів.

Додамо

Експрезидент Америки вже оголосив про свій намір подати апеляцію на це рішення.

Трамп проштовхує допомогу Україні як кредит - Bloomberg15.02.24, 15:44 • 24948 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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