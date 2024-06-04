Суд обязал владельца исторического "Особняка Бакалинского" обеспечить сохранность сооружения

Кассационный суд обязал владельца "Особняка Баккалинского" заключить охранный договор на постройку, как того требовала прокуратура. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Киевская городская прокуратура выявлен факт длительного невыполнения владельцем объекта культурного наследия "Особняка Баккалинского", расположенного в Киеве по адресу ул. Ильенко, 30, требований законодательства об охране культурного наследия относительно заключения охранного договора на него.

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С целью защиты интересов государства в сфере охраны культурного наследия Киевская городская прокуратура в конце 2022 года обратилась с иском в суд об обязательстве недобросовестного собственника заключить охранный договор на указанное здание.

Суд первой инстанции признал обоснованными требования прокурора и удовлетворил иск. Это решение оставлено без изменений судами апелляционной и кассационной инстанций.

При этом Верховный Суд указал, что осуществление права собственности на недвижимое имущество, которое имеет правовой статус объекта культурного наследия, без заключения охранного договора в отношении него в установленном законом порядке, не обеспечивает надлежащей охраны такого объекта и создает угрозу его сохранению, нарушает общественный интерес к культурному наследию, который признается Украиной в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами - говорится в сообщении.

Добавим

Здание особняка возведено в 1897-1919 годах в стиле историзма с чертами неоренессанса, модерна и эклектики с элементами архитектуры Возрождения, а также кирпичного стиля. Здание является последним сохранившимся образцом одноэтажной жилой застройки бывшей Большой Дорогожицкой улицы (ныне ул. Ю. Ильенко).

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