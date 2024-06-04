Суд зобов'язав власника історичного "Особняку Бакалинського" забезпечити збереження споруди
Київ • УНН
Суд зобов'язав власника об'єкта культурної спадщини "Особняк Баккалинського" укласти охоронний договір на його охорону, як того вимагає прокуратура, щоб забезпечити належне збереження історичної будівлі.
Касаційний суд зобов'язав власника "Особняка Баккалинського" укласти охоронний договір на споруду, як того вимагала прокуратура. Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що Київська міська прокуратура виявлено факт тривалого невиконання власником об’єкту культурної спадщини "Особняка Баккалинського", що розташований у Києві за адресою вул. Іллєнка, 30, вимог законодавства про охорону культурної спадщини щодо укладення охоронного договору на нього.
Понад тисяча об'єктів культурної спадщини постраждали від російської агресії в Україні07.05.24, 10:06 • 20867 переглядiв
З метою захисту інтересів держави у сфері охорони культурної спадщини Київська міська прокуратура у кінці 2022 року звернулася з позовом до суду про зобов’язання недобросовісного власника укласти охоронний договір на вказану будівлю.
Суд першої інстанції визнав обґрунтованими вимоги прокурора та задовольнив позов. Це рішення залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій.
При цьому Верховний Суд вказав, що здійснення права власності на нерухоме майно, яке має правовий статус об’єкта культурної спадщини, без укладення охоронного договору щодо нього у встановленому законом порядку, не забезпечує належної охорони такого об’єкта та створює загрозу його збереженню, порушує громадський інтерес до культурної спадщини, який визнається Україною відповідно до взятих на себе міжнародних зобов’язань
Додамо
Будівля особняку зведена у 1897-1919 роках в стилі історизму з рисами неоренесансу, модерну та еклектики з елементами архітектури відродження, а також цегляного стилю. Будівля є останнім збереженим зразком одноповерхової житлової забудови колишньої Великої Дорогожицької вулиці (нині вул. Ю. Іллєнка).
Уряд спростив охорону культурних пам'яток: що відомо31.05.24, 16:26 • 20147 переглядiв