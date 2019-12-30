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Стрельба в церкви в Техасе привела к гибели трех человек

Стрельба в церкви в Техасе привела к гибели трех человек

Киев  •  УНН

 • 12000 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Три человека скончались в результате стрельбы в церкви в районе города Форт-Уорт в Техасе утром в воскресенье, сообщили представители экстренных служб. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки и CNN.

Представитель службы скорой помощи MedStar Mobile Healthcare Макара Трасти сообщила Associated Press, что один человек умер в Церкви Христа на Вест-Фривей в городе Уайт-Сеттлмент, другой мужчина скончался по дороге в больницу. Еще один человек скончался в больнице от полученных ранений. По словам Трасти, ее начальник, который находился на месте происшествия, сообщил ей, что одним из погибших был нападающий.

Полиция Уайт-Сеттлмент не ответила на просьбу Associated Press о комментарии.

По словам начальника полицейского управления города Джей-Пи Беверинга, среди погибших двое мужчин оказались сотрудниками службы безопасности церкви, в которой и произошло нападение. Их усилиями удалось устранить стрелка, который открыл огонь из полуавтоматического ружья. Полицейский уточнил, что с момента начала стрельбы до момента, когда нападающий был смертельно ранен, прошло всего шесть секунд.

Уайт-Сеттлмент находится в 12 километрах к западу от Форт-Уорт.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт ранее подчеркнул в Twitter, что действия охраны церкви помогли избежать большего количества жертв. “Наши сердца — с пострадавшими и семьями погибших в результате ужасного проявления ненависти в церкви West Freeway Church of Christ”, — заявил он.

Напомним, ранее УНН писал, что в результате атаки, осуществленой 28 декабря вечером в доме хасидского раввина у здания синагоги в Монсе, пострадали не менее пяти человек. Позже полиция сообщила о задержании подозреваемого в совершении этого нападения.

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