Стрілянина в церкві в Техасі привела до загибелі трьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Троє осіб померли в результаті стрілянини в церкві в районі міста Форт-Уорт в Техасі вранці в неділю, повідомили представники екстрених служб. Про це пише УНН із посиланням на Голос Америки та CNN.
Представник служби швидкої допомоги MedStar Mobile Healthcare Макара Трасті повідомила Associated Press, що одна людина померла в Церкві Христа на Вест-Фрівей в місті Уайт-Сетлмент, інший чоловік помер по дорозі в лікарню. Ще одна людина померла в лікарні від отриманих поранень. За словами Трасті, її начальник, який перебував на місці події, повідомив їй, що одним з померлих був сам нападник.
Поліція Уайт-Сетлмент не відповіла на прохання Associated Press про коментарі.
За словами начальника поліцейського управління міста Джей-Пі Беверінг, серед загиблих двоє чоловіків виявились співробітниками служби безпеки церкви, в якій і стався напад. Їх зусиллями вдалося усунути стрілка, який відкрив вогонь з напівавтоматичної рушниці. Поліцейський уточнив, що з початку стрілянини до моменту, коли нападник був смертельно поранений, пройшло всього шість секунд.
Уайт-Сетлмент знаходиться в 12 кілометрах на захід від Форт-Уорт.
Губернатор штату Техас Грег Ебботт раніше підкреслив в Twitter, що дії охорони церкви допомогли уникнути більшої кількості жертв. “Наші серця — з постраждалими та сім’ями загиблих в результаті жахливого прояву ненависті в церкві West Freeway Church of Christ”, — заявив він.
Нагадаємо, раніше УНН писав, що в результаті атаки, здійсненої 28 грудня ввечері в будинку хасидського рабина біля будівлі синагоги в Монсі, постраждали щонайменше п’ять осіб. Пізніше поліція повідомила про затримання підозрюваного в скоєнні цього нападу.