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Стрелял по безоружным местным жителям в Буче: идентифицирован командир взвода вс рф

Стрелял по безоружным местным жителям в Буче: идентифицирован командир взвода вс рф

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 13:51  •  1785 просмотра

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Правоохранители установили личность командира взвода вс рф, который стрелял по безоружным жителям Бучи. Военному сообщено о подозрении в нарушении законов войны и умышленном убийстве.

Правоохранители идентифицировали командира взвода воздушно-десантных войск ВС РФ, который стрелял по безоружным местным жителям в Буче, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"... идентифицировано и сообщено о подозрении командиру взвода 3-й воздушно-десантной роты 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вс рф.

Ему инкриминируют совершение нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством и покушение на такое же преступление (ч. 2 ст. 438 и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации города Буча командир взвода увидел вблизи одного из домов двух местных жителей. Из-за отсутствия электро и газоснабжения они готовили пищу на костре. Без предупреждения о применении оружия военный рф открыл прицельный огонь из автоматического стрелкового оружия в их сторону.

От полученных огнестрельных ранений один гражданский скончался на месте, а другой был ранен - он упал, ему удалось заползти в подъезд дома и спастись.

Оба местных жителя были гражданскими лицами, которые не участвовали в вооруженном конфликте. У них отсутствовали какое-либо оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к ним насилия.

Досудебное расследование - Главное следственное управление Нацполиции Украины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
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