Стрелял по безоружным местным жителям в Буче: идентифицирован командир взвода вс рф
Киев • УНН
Правоохранители установили личность командира взвода вс рф, который стрелял по безоружным жителям Бучи. Военному сообщено о подозрении в нарушении законов войны и умышленном убийстве.
Правоохранители идентифицировали командира взвода воздушно-десантных войск ВС РФ, который стрелял по безоружным местным жителям в Буче, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
"... идентифицировано и сообщено о подозрении командиру взвода 3-й воздушно-десантной роты 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вс рф.
Ему инкриминируют совершение нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством и покушение на такое же преступление (ч. 2 ст. 438 и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации города Буча командир взвода увидел вблизи одного из домов двух местных жителей. Из-за отсутствия электро и газоснабжения они готовили пищу на костре. Без предупреждения о применении оружия военный рф открыл прицельный огонь из автоматического стрелкового оружия в их сторону.
От полученных огнестрельных ранений один гражданский скончался на месте, а другой был ранен - он упал, ему удалось заползти в подъезд дома и спастись.
Оба местных жителя были гражданскими лицами, которые не участвовали в вооруженном конфликте. У них отсутствовали какое-либо оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к ним насилия.
Досудебное расследование - Главное следственное управление Нацполиции Украины.