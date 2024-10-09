Стріляв по беззбройним місцевим жителям у Бучі: ідентифіковано командира взводу зс рф
Київ • УНН
Правоохоронці встановили особу командира взводу зс рф, який стріляв по беззбройних жителях Бучі. Військовому повідомлено про підозру у порушенні законів війни та умисному вбивстві.
Правоохоронці ідентифікували командира взводу повітряно-десантних військ зс рф, який стріляв по беззбройним місцевим жителям у Бучі, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
".. ідентифіковано та повідомлено про підозру командиру взводу 3-ї повітряно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф.
Йому інкримінують вчинення порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством та замах на такий же злочин (ч. 2 ст. 438 та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації міста Буча командир взводу побачив поблизу одного з будинків двох місцевих жителів. Через відсутність електро та газопостачання вони готували їжу на багатті. Без попередження про застосування зброї військовий рф відкрив прицільний вогонь із автоматичної стрілецької зброї в їх сторону.
Від отриманих вогнепальних поранень один цивільний помер на місці, а інший був поранений - він впав, йому вдалося заповзти до під’їзду будинку і врятуватися.
Обоє місцевих жителі були цивільними особами, які не брали участі у збройному конфлікті. У них були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до них насильства.
Досудове розслідування - Головне слідче управління Нацполіції України.