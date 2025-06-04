Страны НАТО хотят включить военную помощь Украине в свои оборонные расходы

Страны НАТО планируют учитывать новые средства, потраченные на укрепление Вооруженных сил Украины - как оборонные расходы в рамках предложения Альянса повысить свои расходы на оборону до 5% от ВВП. Об этом информирует издание Euractiv со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что отныне новые закупки военной техники специально для Украины, а также инвестиции в украинскую военную промышленность - будут учитываться странами НАТО как "оборонные" расходы в соответствии с новыми целевыми показателями расходов.

Государства НАТО планируют учитывать новые средства, которые будут потрачены на укрепление украинской армии, как связанные с обороной в соответствии с предложением НАТО повысить целевые показатели расходов на оборону до 5% от ВВП - говорится в публикации.

По информации издания, соглашение все еще может быть пересмотрено, прежде чем 24 и 25 июня в Гааге состоится ежегодный саммит НАТО. Ожидается, что на встрече будет одобрено общее соглашение о повышении целевых показателей расходов на оборону с нынешних 2% ВВП. При этом, окончательные детали целевых показателей, вероятно, будут разработаны позже.

Текущее предложение НАТО призывает каждого члена Альянса ежегодно тратить не менее 5% на оборону: из них 3,5% будут направлены на основные оборонные сферы (военная техника и денежное обеспечение солдат), остальные 1,5% - на кибербезопасность, инфраструктуру или цели повышения устойчивости.

По словам источников, среди 32 военных союзников существует общее согласие, что ко второй категории будут причисляться только новые средства, потраченные на военную поддержку Украины.

Согласно текущему состоянию внутренних обсуждений, стоимость пожертвований, поступающих из имеющихся запасов, - не будут учитывать при подсчете целевого показателя, чтобы избежать двойного учета денег, уже потраченных на приобретение снаряжения.

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Как пишет Euractiv, оборудование, переданное Украине из военных арсеналов НАТО, уже учитывалось как часть регулярных расходов на основную оборону во время первоначального приобретения. Однако будущие заказы на замену переданного оборудования все равно будут учитываться в целевом показателе основной обороны в 3,5%. При этом невоенная помощь Украине от стран НАТО не будет учитываться как "связанная с обороной" в целевых расходах альянса.

То есть, если страна НАТО покупает новое оружие для Украины или вкладывает деньги в украинский ВПК - это пойдет в расходы 1,5%. Если же страна заменяет оружие, которое ранее отдала Украине - эти расходы идут в основной блок - 3,5%. В случае, если передано старое оружие из состава или же гуманитарная помощь - это не учитывается в расходы.

Источники издания сообщили, что решение учитывать финансовую помощь украинским военным как расходы НАТО на оборону имеет смысл, учитывая, что вооружение Украины имеет прямое и положительное влияние на безопасность Альянса.

Напомним

Британия будет вынуждена подписать соглашение об увеличении расходов на оборону до 3,5% ВВП до 2035 года на саммите НАТО в этом месяце. Это произойдет в рамках кампании генерального секретаря альянса, направленной на поддержку сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа.

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