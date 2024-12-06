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Страны НАТО идентифицировать ряд систем ПВО, которые можно передать Украине в короткий срок-МИД

Страны НАТО идентифицировать ряд систем ПВО, которые можно передать Украине в короткий срок-МИД

Киев  •  УНН

 • 3331 просмотра

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По итогам переговоров в штаб-квартире НАТО определены системы ПВО для быстрой передачи Украине. Украина срочно нуждается в 20 системах типа Hawk, NASAMS или IRIS-T для защиты критической инфраструктуры.

По итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд систем ПВО, которые можно передать Украине в короткий срок.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

То, что касается переговоров в штаб-квартире НАТО. Было несколько ключевых тем, прежде всего это дополнительная военная поддержка, особенно укрепление украинского воздушного щита. Вы слышали от Президента, министра, что на фоне усиленного российского террора Украина срочно нуждается в 20 системах типа Hawk, NASAMS или IRIS-T для того, чтобы защитить критические объекты энергетики против которых усилила террор рф

- сказал Тихий.

Он подчеркнул, что это усиление необходимо уже сейчас и желательно до конца этого года.

Могу сказать, что по итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которое может быть передано Украине в короткий срок. Сейчас идет активная работа с партнерами над воплощением этих шагов

- заявил Тихий.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО предоставить дополнительно 20 систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры зимой.

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сообщал, что после встречи в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой члены НАТО согласились, что предоставление систем противовоздушной обороны для защиты инфраструктуры Украины от российских атак должно быть приоритетом.

 Сибига сообщил в среду, что на заседании Совета Украина-НАТО обсудили передачу Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны. По его словам, ведется работа по поставкам 20 систем ПВО до конца года. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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