В отношении 15 рейдеров, которые хотели захватить госпредприятие в Харьковской области, открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В отношении 15 задержанных в Харьковской области, которые хотели осуществить рейдерский захват государственного предприятия открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе, передает УНН.
“Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Все лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении пресс-службы, и добавляется, что “мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет”.
В ближайшее время следователи объявят им о подозрении, суд изберет меру пресечения.
Напомним, сегодня полицейские оперативно задержали 15 человек за попытку рейдерского захвата государственного предприятия в Харьковской области.
С целью розыска и установления местонахождения нападавших на территории города и области в действие была введена специальная полицейскую операцию “Перехват”. Злоумышленники были задержаны через несколько часов с привлечением бойцов батальона полиции особого назначения.
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Так, сегодня, в 12:30 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что в поселке Красная Волна Великобурлукского района, где расположено государственное исследовательское хозяйство, группа неизвестных лиц спортивного телосложения, в масках и с оружием пришли захватить данное предприятие. Известно, что учреждение занимается исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук. Мужчины подъехали на трех автомобилях и вступили в конфликт с представителями нового директора хозяйства.
В полиции также сообщили, что злоумышленники повредили автомобиль “Лексус” и скрылись с места происшествия на трех автомобилях.
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“Полицейские оперативно отреагировали на сообщения граждан об указанном событии и начали розыскные мероприятия. Автомобили с участниками конфликта были обнаружены на территории Волчанского района Харьковской области. Нападающими оказались около 15 человек. Их возраст и род занятий устанавливаются. Сейчас на месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия. Все обстоятельства происшествия выясняются”.
Напомним, в Киеве разоблачили госрегистраторов на содействии рейдерству.