Стосовно 15 рейдерів, що хотіли захопити держпідприємство на Харківщині, відкрито кримінальне провадження - Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Стосовно 15 затриманих осіб у Харківській області, які хотіли здійснити рейдерське захоплення державного підприємства відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в регіоні, передає УНН.
“Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Усі особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться у повідомленні пресслужби, та додається, що “чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років”.
Найближчим часом слідчі оголосять їм про підозру, суд обере запобіжний захід.
Нагадаємо, сьогодні поліцейські оперативно затримали 15 осіб за спробу рейдерського захоплення державного підприємства на Харківщині.
З метою розшуку та встановлення місця знаходження нападників на території міста та області в дію було введено спеціальну поліцейську операцію “Перехоплення”. Зловмисники були затримані через кілька годин із залученням бійців батальйону поліції особливого призначення.
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Так, сьогодні, о 12:30 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що у селищі Червона Хвиля Великобурлуцького району, де розташоване державне дослідницьке господарство, група невідомих осіб спортивної статури, в масках та зі зброєю намагаються захопити дане підприємство. Відомо, що установа займається дослідженнями та експериментальними розробками у сфері природничих та технічних наук. Чоловіки під’їхали на трьох автомобілях та вступили в конфлікт з представниками новопризначеного директора господарства.
У поліції також повідомили, що зловмисники пошкодили автомобіль “Лексус” та втекли з місця пригоди на трьох автівках.
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“Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення громадян про вказану подію та розпочали розшукові заходи. Автомобілі із учасниками конфлікту були виявлені на території Вовчанського району Харківської області. Нападниками виявилися близько 15 осіб. Їх вік та рід занять наразі встановлюються. Зараз на місці події тривають невідкладні слідчі дії. Усі обставини події з’ясовуються”.
Нагадаємо, у Рівному викрили держреєстраторів на сприянні рейдерству.