Столтенберг считает, что создание Россией новых крылатых ракет нарушает договор ДРСМД
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Создание Россией крылатых ракет 9М729 нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью французской газете Les Echos, информирует УНН.
“Россия, осуществив разработку и [начав] развертывания новой крылатой ракеты, нарушила положения ДРСМД. Не следует забывать, что ДРСМД является краеугольным камнем ядерного разоружения, так как предусматривает уничтожение целой категории ракет и оружия. Этот договор имеет большое значение для стабильности Европы”, - утверждал он.
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Отвечая на вопрос, воспринимает Североатлантический альянс Россию как врага, он сказал: “Мир слишком сложен, чтобы делить его только на врагов и друзей. Россия является нашим соседом и останется им”. Но в то же время, по версии Столтенберга, “Россия несет ответственность за агрессию против Украины и наращивает свои вооруженные силы”.
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“НАТО не хочет возникновения новой холодной войны или новой гонки вооружений”, — настаивал генсек альянса. “Наш подход к России двоякий: с одной стороны, мы стремимся продемонстрировать свое единство и свою устрашающую мощь. А с другой — мы выступаем за политический диалог”, - добавил он.
Напомним, Европейский Союз продолжил экономические санкции против Российской Федерации на шесть месяцев — до 31 июля 2018 года.