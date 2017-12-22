Столтенберг вважає, що створення Росією нових крилатих ракет порушує договір РСМД
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Створення Росією крилатих ракет 9М729 порушує положення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю французькій газеті Les Echos, інформує УНН.
“Росія, здійснивши розробку і [почавши] розгортання нової крилатої ракети, порушила положення ДРСМД. Не слід забувати, що ДРСМД є наріжним каменем ядерного роззброєння, так як передбачає знищення цілої категорії ракет і зброї. Цей договір має велике значення для стабільності Європи”, — стверджував він.
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Відповідаючи на питання, чи сприймає Північноатлантичний альянс Росію як ворога, він сказав: “Мир занадто складний, щоб ділити його тільки на ворогів і друзів. Росія є нашим сусідом і залишиться ним”. Але в той же час, за версією Столтенберга, “Росія несе відповідальність за агресію проти України і нарощує свої збройні сили”.
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“НАТО не хоче виникнення нової холодної війни або нової гонки озброєнь”, — наполягав генсек альянсу. “Наш підхід до Росії двоякий: з одного боку, ми прагнемо продемонструвати свою єдність і свою страхітливу потужність. А з іншого — ми виступаємо за політичний діалог”, — додав він.
Нагадаємо, Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Російської Федерації на шість місяців - до 31 липня 2018 року.