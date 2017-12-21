CNN: Пентагон стверджує, що РФ навмисно не запобігає інциденти у небі над Сирією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Пентагон, коментуючи недавнє зближення російських і американських винищувачів, виступив з твердженням, що Росія навмисно порушує домовленості про запобігання інцидентів в небі над Сирією. Про це повідомила 21 грудня телекомпанія CNN з посиланням на офіційного представника міністерства оборони США Дану Уайт, передає УНН.
“Російська Федерація виявляється нездатною до справжньої деконфліктації у повітряному просторі Сирії. Деякі з таких інцидентів не є просто помилкою”, — заявила телекомпанії Уайт.
Також вона додала, що: “ми працюємо над тим, щоб знайти підхід до цього питання на вищому рівні”.
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15 грудня міністр оборони США Джеймс Меттіс обіцяв розібратися з інцидентами в небі над Сирією. Він не став детально коментувати заяви Центрального командування ВС США про те, що інциденти відбувалися вісім разів за день.
Нагадаємо, сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив про те, що, згідно з даними спостерігачів, у провінції Ідліб у результаті авіа удару загинули 19 осіб.