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CNN: Пентагон утверждает, что РФ намеренно не предотвращает инциденты в небе над Сирией

Киев • УНН

 • 8301 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Пентагон, комментируя недавнее сближение российских и американских истребителей, выступил с утверждением, что Россия намеренно нарушает договоренности о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Об этом сообщила 21 декабря телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя министерства обороны США Дану Уайт, передает УНН.

CNN: Пентагон утверждает, что РФ намеренно не предотвращает инциденты в небе над Сирией

“Российская Федерация оказывается неспособной к настоящей деконфликтации в воздушном пространстве Сирии. Некоторые из таких инцидентов не просто ошибка”, - заявила телекомпании Уайт.

Также она добавила, что: “мы работаем над тем, чтобы найти подход к этому вопросу на высшем уровне”.

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15 декабря министр обороны США Джеймс Маттис обещал разобраться с инцидентами в небе над Сирией. Он не стал подробно комментировать заявления Центрального командования ВС США о том, что инциденты происходили восемь раз в день.

Напомним, сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил о том, что, согласно данным наблюдателей, в провинции Идлиб в результате авиа удара погибли 19 человек.

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