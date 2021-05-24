Степанов первый, кто не предал — Голубовская

КИЕВ. 25 мая. УНН. Бывший министр здравоохранения Максим Степанов не написал заявление об отставке, ведь врачи расценили бы это как предательство, а он первый, кто не предал их и не продал. Об этом заявила заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская в эфире программы “Час Василия Голованова”, сообщает корреспондент УНН.