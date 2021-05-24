Степанов первый, кто не предал — Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Бывший министр здравоохранения Максим Степанов не написал заявление об отставке, ведь врачи расценили бы это как предательство, а он первый, кто не предал их и не продал. Об этом заявила заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская в эфире программы “Час Василия Голованова”, сообщает корреспондент УНН.
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“Почему он не написал заявление? Мы ему за это очень благодарны. Потому что мы бы это расценили как предательство его в отношении нас всех. И поэтому он первый человек, который нас не предал, и первый человек, который нас не продал. И это несправедливо — навешивать на него коррупцию...”, — рассказала Голубовская.
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Степанов объясняя, почему не согласился написать заявление об отставке, заявил, что имеет самоуважение и построил планы до 2024 года.
На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения. Максима Степанова с должности главы Минздрава уволили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.
Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, так как несет ответственность перед людьми
Голубовская заявила, что бывший санитарный врач Украины Виктор Ляшко отказался от помощи медицинских специалистов в подготовке кампании вакцинации украинцев.
Во время обостренного заболевания коронавирусом среди медицинских работников летом 2020 года, Национальная служба здоровья отказывалась подтверждать наличие действующей медицинской практики у ведущих профессоров и преподавателей медицинских вузов страны. В следствие чего, они за свои средства вызвали такси для развозки, чтобы оказать помощь больным коронавирусом.