Степанов рассказал, почему отказался писать заявление об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Министр здравоохранения в эфире телепередачи "Хард с Влащенко" объяснил, почему не согласился написать заявление об отставке, передает УНН.
Цитата:
"Я имею самоуважение. Если у тебя есть желание уйти в отставку - ты пишешь заявление. Я год назад - в самый тяжелый период - пришел в это министерство, и с 8 до 12 ночи каждый день без выходных и без отпуска работал в этом министерстве. Я построил планы до 2024 года - как мы все будем реализовывать - мы же не только "ковидом" живем. Если ко мне есть претензии - у вас есть право сделать представление в Верховную Раду на мое увольнение - это нормальная европейская практика", - считает Степанов.
Детали
По мнению главы Минздрава написание заявлений об отставке по указанию сверху не является нормой для цивилизованной европейской страны, ведь следует придерживаться демократических инструментов для решения подобных вопросов.
"Окей, если Степанов станет родоначальником нормальной цивилизованной европейской практики - почему нет?", - подытожил он.
Контекст
Верховная Рада Украины на внеочередном пленарном заседании во вторник поддержала увольнение Максима Степанова с должности Министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата Украины.
Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду.