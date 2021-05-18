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Степанов розповів, чому відмовився писати заяву про відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністр охорони здоров'я в ефірі телепередачі "Хард з Влащенко" пояснив, чому не погодився написати заяву про відставку, передає УНН.

Степанов розповів, чому відмовився писати заяву про відставку

Цитата:

"Я маю самоповагу. Якщо у тебе є бажання піти у відставку - ти пишеш заяву. Я рік тому - в найважчий період - прийшов в це міністерство, і з 8 до 12 ночі кожен день без вихідних і без відпустки працював в цьому міністерстві. Я побудував плани до 2024 року - як ми всі будемо реалізовувати - ми ж не тільки "ковідом" живемо. Якщо до мене є претензії - у вас є право зробити подання до Верховної Ради на моє звільнення - це нормальна європейська практика", - вважає Степанов.

Деталі

На думку глави МОЗ написання заяв про відставку за вказівкою згори не є нормою для цивілізованої європейської країни, адже слід дотримуватися демократичних інструментів для вирішення подібних питань.

"Окей, якщо Степанов стане родоначальником нормальної цивілізованої європейської практики - чому ні?", - підсумував він.

Контекст

Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні у вівторок підтримала звільнення Максима Степанова з посади Міністра охорони здоров'я України. Відповідне рішення підтримали 292 народних депутата України.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто завзято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховнї Ради. 

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