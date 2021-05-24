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Степанов перший, хто не зрадив - Голубовська

Київ • УНН

 • 20167 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов не написав заяви про відставку, адже лікарі розцінили б це як зраду, а він перший, хто не зрадив їх і не продав. Про це заявила заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі програми “Час Василя Голованова”, повідомляє кореспондент УНН.

Степанов перший, хто не зрадив - Голубовська

Цитата

“Чому він не написав заяву? Ми йому за це дуже вдячні. Тому що ми б це розцінили як зраду його відносно нас усіх. І він тому перша людина, яка нас не зрадила, і перша людина, яка нас не продала. І це несправедливо — навішувати на нього корупцію ... ”, - розповіла Голубовська.

Доповнення

Степанов пояснюючи, чому не погодився написати заяву про відставку, заявив, що має самоповагу і побудував плани до 2024 року.

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки і охорони здоров’я. Максима Степанова з посади голови МОЗ звільнили незважаючи на заклики не робити цього з боку медичної спільноти.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і зробив подання про відставку Степанова в Верховну Раду. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав ніяких заяв на звільнення, так як несе відповідальність перед людьми.

Голубовська заявила, що колишній санітарний лікар України Віктор Ляшко відмовився від допомоги медичних фахівців в підготовці кампанії вакцинації українців.

Під час загостреного захворювання коронавірусів серед медичних працівників влітку 2020 року, Національна служба здоров’я відмовлялася підтверджувати наявність діючої медичної практики у провідних професорів і викладачів медичних вузів країни. В наслідок чого, вони за свої кошти викликали таксі для розвезення, щоб надати допомогу хворим коронавірусом.

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