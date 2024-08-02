Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает приоритетным вопросом перезагрузку и реформу государственных таможенной и налоговой служб. Об этом спикер ВР заявил в Facebook, передает УНН.

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Он рассказал, что встретился с представителями украинского бизнес-сообщества. В частности, он присоединился к переговорам о важных вопросах для Украины, украинского парламентаризма и деятельности и развития украинского бизнеса, в частности, в условиях полномасштабной войны.

Любой парламент - это отражение народа. Подчеркнул, что готов в дальнейшем через диалог с бизнесом обсуждать перечень решений, необходимых для развития Украины и ее экономики. Чтобы эти решения попадали в зал Верховной Рады Украины. Сейчас среди таких приоритетных вопросов - перезагрузка и реформа таможни и налоговой - заявил Стефанчук.

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