Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о необходимости перезагрузки и реформирования таможенной и налоговой служб. Этот вопрос он обсудил с представителями бизнес-сообщества во время встречи.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает приоритетным вопросом перезагрузку и реформу государственных таможенной и налоговой служб. Об этом спикер ВР заявил в Facebook, передает УНН.
Детали
Он рассказал, что встретился с представителями украинского бизнес-сообщества. В частности, он присоединился к переговорам о важных вопросах для Украины, украинского парламентаризма и деятельности и развития украинского бизнеса, в частности, в условиях полномасштабной войны.
Любой парламент - это отражение народа. Подчеркнул, что готов в дальнейшем через диалог с бизнесом обсуждать перечень решений, необходимых для развития Украины и ее экономики. Чтобы эти решения попадали в зал Верховной Рады Украины. Сейчас среди таких приоритетных вопросов - перезагрузка и реформа таможни и налоговой
Реформа ДПС: потрібне різке скорочення кількості податківців – експерт 19 июля 2024, 11:04 • 146065 просмотров