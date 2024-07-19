Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт

В Украине назрела необходимость реформы Государственной налоговой службы в части резкого сокращения количества работников, ведь сейчас многие услуги украинцы могут получить в электронном виде. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Детали

Глава налогового комитета Рады сообщил, что правительство приняло решение о сокращении численности налоговиков на 15% (3.3 тыс. человек). По его словам, это удалось сделать благодаря диджитализации и введению риск-ориентированного подхода налогового контроля в управление налоговыми органами.

Гетманцев отметил, что за счет полученной экономии размер должностных окладов налоговиков увеличится.

Однако сокращение вероятно коснется как раз вакантных должностей, а количество работников, которые физически есть в налоговой вряд ли очень изменится.

Опыт предыдущих реформ налоговой службы показывает, что все реформы сводятся к или объединению налоговой с таможней или их разъединению, или к изменению вывески самой службы. И, как правило, после каждой такой реформы количество работников этой службы только растет. Поэтому сейчас единственная реформа налоговой службы, которая нужна, это резкое сокращение этого количества работников в этой службе - отметил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Он добавил, что при информационных системах, которые есть сейчас, и программном обеспечении просто не нужно такое большое количество налоговиков.

Большинство операций сейчас можно и нужно делать в электронном виде, даже многое можно делать в рамках программы "Дія". Поэтому сейчас нет необходимости в таком большом количестве физических работников. Поэтому единственная реформа, которая здесь нужна - это резкое сокращение штата налоговой службы - подчеркнул Новак.

Добавим

В последнее время появляется все больше сообщений о разоблачении фактов коррупции среди сотрудников налоговой службы, в том числе тех, кто занимает руководящие должности. Последним таким примером стало задержание на взятке и.о. заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве Дмитрия Нефедова - ставленника и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук в комментарии УНН рассказал, что Сокур согласовывает кадровые назначения в ведомстве с главой налогового комитета Рады Даниилом Гетманцевым. Эксперты отмечают, что Гетманцев делает все возможное, чтобы налоговики считали себя "хозяевами жизни", которые могут создать проблемы любому бизнесу.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что против ставленника и правой руки главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева - и.о. заместителя главы ГНС Евгения Сокура 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Дело открыто по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего.

По мнению следствия, такие его действия повлекли тяжкие последствия компании, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Офис Генерального прокурора подтвердил УНН, что следователи Государственного бюро расследований расследуют дело, в котором фигурирует исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур.