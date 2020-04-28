Стали известны кандидаты на пост главы Налоговой службы

Так, на должность главы налоговой претендует народный депутат трех созывов (2002, 2007 и 2012) и лидер "Европейской партии" Николай Катеринчук.

Одним из кандидатов является фискал Василий Поизд, который также претендует на должность заместителя главы налоговой. До этого возглавлял департамент организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия фискальных служб.

20 февраля этого года он подал декларацию перед увольнением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль объяснил увольнение глав таможни и налоговой

Еще один претендент на пост главы ГНС - Герман Андес, который давно работает в фискальной службе. Он также одновременно претендует и на должность заместителя председателя ГНС.

В 2012 году он занимал должность начальника регионального управления Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНС Украины в Киеве.

Также претендентами на должность являются Елизавета Рошуорова, Дмитрий Иванов и Дмитрий Алексеенко, последние претендуют и на должность заместителя.

Напомним, что 24 апреля Кабинет министров Украины освободил от должности главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Сейчас исполнение обязанностей главы таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС. В ближайшие дни будет назначено новых руководителей двух ведомств.

Добавим, что Кабинет министров Украины объявил конкурс на вакантную должность председателя Государственной налоговой службы (ГНС). Документы от кандидатов принимались до понедельника, 27 апреля, включительно. Саму вакансию объявлено 25 апреля. Также объявлен конкурс на вакантную должность заместителя председателя ГНС.