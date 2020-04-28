Стали відомі кандидати на пост голови Податкової служби

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Документи для участі у конкурсі на посаду керівника Державної податкової служби за 1 день подали 6 претендентів, серед яких і нардеп попередніх скликань Микола Катеринчук, а також фіскал Василь Поїзд. Про це повідомляє УНН з посиланням на подані декларації кандидатів на цю посаду.