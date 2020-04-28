Стали відомі кандидати на пост голови Податкової служби
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Документи для участі у конкурсі на посаду керівника Державної податкової служби за 1 день подали 6 претендентів, серед яких і нардеп попередніх скликань Микола Катеринчук, а також фіскал Василь Поїзд. Про це повідомляє УНН з посиланням на подані декларації кандидатів на цю посаду.
Так, на посаду голови податкової претендує народний депутат трьох скликань (2002, 2007 та 2012) та лідер "Європейської партії" Микола Катеринчук.
Одним з кандидатів є фіскал Василь Поїзд, який також претендує на посаду заступника голови податкової. До цього очолював департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Фіскальної служби.
20 лютого цього року він подав декларацію перед звільненням.
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Ще один претендент на посаду голови ДПС – Герман Андес, який давно працює у фіскальній службі. Він також одночасно претендує і на посаду заступника голови ДПС.
У 2012 році він займав посаду начальника регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України у Києві.
Також претендентами на посаду є Єлизавета Рошуорова, Дмитро Іванов і Дмитро Олексієнко, останні претендують й на посаду заступника.
Нагадаємо, що 24 квітня Кабінет міністрів України звільнив з посади голова Державної митної служби Максима Нефьодова, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова.
Наразі виконання обов’язків голови митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов’язків голови податкової — на Михайла Тітарчука, заступника голови ДПС. Ближчими днями буде призначено нових очільників цих двох відомств.
Додамо, що Кабінет міністрів України оголосив конкурс на вакантну посаду голови Державної податкової служби (ДПС). Документи від кандидатів приймались до понеділка, 27 квітня, включно. Саму вакансію оголошено 25 квітня. Також оголошено конкурс на вакантну посаду заступника голови ДПС.