Шмигаль пояснив звільнення голів митниці та податкової
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення голів митної і податкової служб України, через те, що результат їх роботи виявився вкрай неефективним - Бюджет-2019 показав один із найгірших показників по надходженнях за останні роки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
“На останньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення голів Митної та Податкової служб (Максима Нефьодова і Сергія Верланова). Уряд вжив такі заходи, адже робота митниці та податкової — це, перш за все, питання економічної безпеки країни. Тут не може бути ніяких виправдань.
Бюджет-2019 показав один із найгірших показників по надходженнях за останні роки. Ми бачимо, що ситуація в 2020 році не покращилася, і не тільки через коронакризу”, — написав Шмигаль.
У той самий час він наголосив, що наразі ситуація вимагає комплексного підходу, а не просто звільнення топчиновників. Адже сама по собі заміна керівництва мало що змінює, потрібно більш рішуче впроваджувати інституційні зміни.
“Зараз Кабінет міністрів перебуває в процесі підбору ефективних команд, які зможуть реалізовувати цю роботу в надскладний час.
Уряд також підтримує створення парламентом Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації про можливі зловживання у податковій та на митниці за останні роки. Це і є реальний „аудит держави“, який ми готові проводити разом із народними депутатами”, — розповів прем’єр.
Водночас, він закликав правоохоронні органи прозоро провести розслідування інформації щодо можливих махінацій у митній та податковій сферах. І поставити крапку в цьому питанні.
Нагадаємо, що 24 квітня Кабінет міністрів України звільнив з посади голова Державної митної служби Максима Нефьодова, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова.
Наразі виконання обов’язків голови митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов’язків голови податкової — на Михайла Тітарчука, заступника голови ДПС. Ближчими днями буде призначено нових очільників цих двох відомств