Шмигаль пояснив звільнення голів митниці та податкової

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення голів митної і податкової служб України, через те, що результат їх роботи виявився вкрай неефективним - Бюджет-2019 показав один із найгірших показників по надходженнях за останні роки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.