Стали известны данные экзит-полов местных выборов в Польше

Данные экзит-пола IPSOS показывают, что в Польше на местных выборах победу одержала национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), набрав 33,7% поддержки. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Партия "Право и справедливость" опередила "Гражданскую коалицию" (KO), у которой было 31,9 %.

Другие партии, входящие в правительство, правоцентристский "Третий путь" и "Ливица", набрали 13,5% и 6,8% соответственно.

Как комментирует Reuters, если результаты подтвердятся, это разрушит надежды Туска на то, что его группа КО займет первое место на выборах независимо от своих партнеров по правящей коалиции.

Хотя ПиС и опередила KO, она значительно отстала от совокупного результата трех групп, входящих в коалиционное правительство.

Поляки голосовали, чтобы избрать членов 16 региональных собраний, состав которых примерно отражает поддержку основных партий, а также тысячи местных советников и мэров.

Официальные результаты выборов представит Национальная избирательная комиссия.

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