США вскоре не смогут поставлять ракеты к украинским системам "Patriot" - СМИ
Киев • УНН
США предупреждают, что могут прекратить поставки Украине ракет для систем противоракетной обороны Patriot из-за высокой стоимости.
Белый дом и Пентагон предупредили, что США скоро не смогут поставлять ракеты к украинским батареям "Patriot". Об этом сообщает New York Times, пишет УНН.
Детали
Как сообщает издание, официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи "Patriot" с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составлять от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.
Напомним
Первые системы Patriot прибыли в Украину в апреле прошлого года.
В середине декабря 2023 года Германия передала Украине уже второй зенитно-ракетный комплекс "Patriot", а также дополнительную военную помощь, включая транспортные средства, артиллерийские боеприпасы, беспилотники для разминирования и тому подобное.
Благодаря системам "Patriot" были сбиты ракеты "Кинжал" в мае и декабре 2023 года.
США вскоре не смогут поставлять ракеты к украинским системам "Patriot" - СМИ
США предупреждают, что могут прекратить поставки Украине ракет для систем противоракетной обороны Patriot из-за высокой стоимости.
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