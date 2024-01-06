США вскоре не смогут поставлять ракеты к украинским системам "Patriot" - СМИ

Белый дом и Пентагон предупредили, что США скоро не смогут поставлять ракеты к украинским батареям "Patriot". Об этом сообщает New York Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи "Patriot" с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составлять от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

Напомним

Первые системы Patriot прибыли в Украину в апреле прошлого года.

В середине декабря 2023 года Германия передала Украине уже второй зенитно-ракетный комплекс "Patriot", а также дополнительную военную помощь, включая транспортные средства, артиллерийские боеприпасы, беспилотники для разминирования и тому подобное.

Благодаря системам "Patriot" были сбиты ракеты "Кинжал" в мае и декабре 2023 года.