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США вскоре не смогут поставлять ракеты к украинским системам "Patriot" - СМИ

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 15:03  •  46343 просмотра

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США предупреждают, что могут прекратить поставки Украине ракет для систем противоракетной обороны Patriot из-за высокой стоимости.

Белый дом и Пентагон предупредили, что США скоро не смогут поставлять ракеты к украинским батареям "Patriot". Об этом сообщает New York Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи "Patriot" с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составлять от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

Напомним

Первые системы Patriot прибыли в Украину в апреле прошлого года.

В середине декабря 2023 года Германия передала Украине уже второй зенитно-ракетный комплекс "Patriot", а также дополнительную военную помощь, включая транспортные средства, артиллерийские боеприпасы, беспилотники для разминирования и тому подобное.

Благодаря системам "Patriot" были сбиты ракеты "Кинжал" в мае и декабре 2023 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
США незабаром не зможуть постачати ракети до українських систем “Patriot” - ЗМІ
The US will soon be unable to supply missiles to Ukraine's Patriot system - media
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