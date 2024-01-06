США незабаром не зможуть постачати ракети до українських систем “Patriot” - ЗМІ

Білий дім та Пентагон попередили, що США скоро не зможуть постачати ракети до українських батарей "Patriot". Про це повідомляє New York Times, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що США скоро не зможуть утримувати українські батареї "Patriot" з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити від 2 до 4 мільйонів доларів за штуку.

Нагадаємо

Перші системи Patriot прибули в Україну в квітні минулого року.

В середині грудня 2023 року Німеччина передала Україні вже другий зенітно-ракетний комплекс "Patriot", а також додаткову військову допомогу, включаючи транспортні засоби, артилерійські боєприпаси, безпілотники для розмінування тощо.

Завдяки системам "Patriot" було збито ракети "Кинджал" у травні та грудні 2023 року.