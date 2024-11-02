США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке из-за угрозы от Ирана

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США направляют дополнительные военные корабли и бомбардировщики B-52 на Ближний Восток для сдерживания Ирана. Решение принято на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем.

Соединенные Штаты направят дополнительные войска на Ближний Восток для сдерживания Ирана. Об этом сообщает AFP, передает УНН .

Детали

В рамках этой инициативы в регион отправлены новые военные корабли и дальние бомбардировщики B-52, что является частью стратегических мер по сдерживанию агрессии Тегерана.

По словам представителя Министерства обороны США, это решение является четким предупреждением для Ирана, чтобы он воздержался от атак на американских граждан и национальные интересы в регионе. Ситуация обострилась после серии нападений между Ираном и Израилем, которые продолжают эскалацию конфликта, в котором Израиль противостоит экстремистским группировкам, поддерживаемым Ираном.

В то же время Соединенные Штаты оказывают активную поддержку Израилю, в частности через поставки системы противоракетной обороны THAAD, которая была импортирована в прошлом месяце и уже используется американскими военными в Израиле.

Эскалация конфликта: Израиль нанес авиаудары по Газе и Бейруту, погибли по меньшей мере 68 человек1 ноября 2024, 21:48 • 5444 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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