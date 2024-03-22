США сбили две ракеты и беспилотник хуситов в Красном море

Министерство обороны США сообщает, что сбило две ракеты и беспилотный катер в Красном море, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По их словам, они происходят от ополчения хуситов в Йемене.

Самолет коалиции уничтожил один беспилотный надводный аппарат, запущенный поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами с контролируемой ими территории Йемена. Кроме того, силы коалиции уничтожили две противокорабельные баллистические ракеты говорится в сообщении.

При этом о повреждении судов США и коалиции не сообщалось.

ХАМАС и йеменские хуситы тайно встретились - France-Presse