ХАМАС и йеменские хуситы тайно встретились - France-Presse

Представители палестинского движения ХАМАС и йеменские хуситы провели секретную встречу для того, чтобы обсудить координацию своих действий против Израиля. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным агентства, встреча состоялась на прошлой неделе. Сообщается, что в разговоре с представителями хуситов участвовали лидеры двух палестинских исламистских групп и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП).

Группы обсудили механизмы координации своих действий для следующего этапа войны в Газе.

По информации источников, палестинские группировки и хуситы также говорили о возможной наземной операции Израиля в городе Рафах на юге Газы.

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