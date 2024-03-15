ХАМАС передал Израилю список требований для освобождения заложников

ХАМАС должен был подать список с рядом требований, которые необходимо выполнить, прежде чем они, возможно, освободят израильских заложников. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что список был передан посреднику, который пытается договориться о мирном соглашении между сторонами.

В то же время, как пишет Haaretz, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл требования ХАМАС нереалистичными.

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