США развернут дополнительные оборонительные силы на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.

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Пентагон объявил о развертывании дополнительных оборонительных возможностей на Ближнем Востоке для усиления защиты американских сил и поддержки Израиля. Это решение является ответом на угрозы со стороны Ирана и его союзников после атак ХАМАСа на Израиль. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что новые силы будут сугубо оборонительными и будут служить сигналом сдерживания. Соединенные Штаты также продолжат сотрудничать с союзниками для деэскалации ситуации в регионе.

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