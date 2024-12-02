США раскрыли полный объем военной помощи Украине со времен Байдена
Киев • УНН
Пентагон обнародовал данные о оказанной Украине помощи в сфере безопасности на сумму более $62 млрд с начала администрации Байдена. Помощь включает системы ПВО, артиллерию, бронетехнику и другое вооружение.
Соединенные Штаты Америки объявили, что с начала правления администрации Джо Байдена на помощь Украине было направлено более $62 миллиарда. Об этом сообщает Пентагон, передает УНН.
Детали
Из этой суммы около $61,4 миллиарда было выделено после начала вторжения террористической страны в Украину 24 февраля 2022 года.
Вооружение и оборудование, предоставленные США, охватывают все ключевые аспекты обороны. В частности, поддержка сосредоточена на противовоздушной обороне: переданы три системы "Patriot", 12 систем NASAMS, ракеты AIM-7, RIM-7, AIM-9M, более 3000 зенитных ракет Stinger, системы "Авенджер" и оборудование для интеграции украинских и западных ПВО.
Для артиллерийской поддержки Украина получила более 40 HIMARS, 200 гаубиц калибра 155 мм, миллионы артиллерийских снарядов различных калибров, минометы и системы радиолокации для борьбы с артиллерией.
Наземная поддержка включает поставку современных танков Abrams, боевых машин пехоты Bradley, бронетранспортеров Stryker, противоминных машин MRAP, грузовиков и тактического транспорта.
В сфере авиации Украине предоставлены вертолеты Ми-17, беспилотные системы Switchblade, Phoenix Ghost, ScanEagle, боеприпасы типа HARM и Hydra-70, а также другое авиационное оборудование.
Кроме того, существенная помощь оказана в области противотанкового оружия: более 10 000 комплексов Javelin, более 120 000 других противотанковых систем, гранатометы, стрелковое оружие и миллионы патронов.
Военно-морские возможности Украины укреплены передачей систем береговой обороны "Гарпун", патрульных катеров и оборудования для защиты портов.
Также США обеспечили Украину защитным снаряжением, средствами связи, оборудованием для разминирования, медицинским снабжением, полевым оборудованием и услугами обучения.
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