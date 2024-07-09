США передали украинским пограничникам несколько скоростных катеров Metal Shark

На днях Государственная пограничная служба Украины получила от США несколько новых катеров Metal Shark. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

Пограничники объяснили, что катерами, которые были переданы пограничному ведомству от правительства США, в рамках реализации совместного проекта с Отделом оборонного сотрудничества ODC и при активной поддержке Программы экспортного контроля и безопасности границ EXBS.

Полученные катера оборудованы современными системами навигации, управления, автоматического пожаротушения, камерами видеонаблюдения. По словам морских пограничников, эти катера очень скоростные, чрезвычайно маневренные, комфортные и эргономичные.

Американские катера уже стали надежными железными собратьями моряков-пограничников на морском и речном участках и привлечены к охране и обороне государственной границы Украины, освещении надводной обстановки и тому подобное. В частности, данные катера привлекаются и к обеспечению безопасности составляющей морского коридора в Черном море - рассказали в ГПСУ.

Дополнение

В ГПСУ добавляют, что в прошлом году военнослужащие из числа корабельно-катерного состава отрядов Морской охраны прошли обучение по управлению и эксплуатации малых патрульных катеров.

Практические тренинги проходили в США, непосредственно на базе судостроительной компании "Metal Shark", которая специализируется на изготовлении катеров с алюминиевыми корпусами.

Напомним,

В апреле Эстония в координации с Данией передали Украине два патрульных катера для защиты морских путей от российской агрессии.

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