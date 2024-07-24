Минфин США обязал учреждения, владеющие российскими государственными активами, сообщить о них в рамках внедрения Закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев. Об этом УНН пишет с ссылкой на Голос Америки.

Детали

Как сообщило Министерство финансов, Управление контроля за иностранными активами (OFAC) выпустило новые требования к финансовой отчетности, согласно которым, "все финансовые учреждения, в которых находятся российские суверенные активы, и которые знают или должны знать о таких активах, должны сообщить о таких активах OFAC не позднее 2 августа 2024 года".

Конгресс сделал важный шаг, приняв Закон о РЕПО для украинцев, чтобы разблокировать стоимость обездвиженных российских суверенных активов для поддержки дальнейшей устойчивости и восстановления Украины - сказал исполняющий обязанности генерального советника казначейства Аддар Леви.

Леви добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать работать с иностранными партнерами, включая G7, для оказания поддержки Украине.

Добавим

Закон, принятый Конгрессом в апреле 2024-го года, требует, чтобы все замороженные российские суверенные активы оставались замороженными до тех пор, пока война россии против Украины не прекратится, и россия не выплатит Украине полную компенсацию или не примет участие в международном механизме, который это сделает.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование поступлений от замороженных российских активов на поддержку Украины является законным, отвечая на критику решения G7 предоставить Киеву 50 миллиардов долларов под залог этих поступлений.

Країни ЄС планують продовжити заморожувати російські активи, щоб забезпечити кредит для України - Reuters