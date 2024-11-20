США объявили новый пакет военной помощи Украине на $275 млн: что туда входит
Киев • УНН
Пентагон анонсировал 70-й транш военной помощи Украине на сумму $275 млн. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, артиллерии, противотанковые системы, БПЛА и другое оборудование.
Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на $275 млн, пишет УНН.
Детали
"Министерство обороны (DoD) сегодня объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление является семидесятым траншем оборудования, которое администрация Байдена предоставляет Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года. Этот пакет PDA, оценочная стоимость которого составляет 275 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, включая боеприпасы для ракетных систем, артиллерийского и противотанкового оружия", - сообщили в Пентагоне.
Как указано, возможности, о которых идет речь в этом пакете, включают:
Боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
60-мм и 81-мм минометные снаряды;
Беспилотные летательные аппараты;
Ракеты TOW;
Системы противотанковой обороны Javelin и AT-4;
Стрелковое оружие и боеприпасы;
Оборудование для подрыва и боеприпасы;
Химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
Запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
"Соединенные Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции по возможностям для удовлетворения срочно необходимых потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии", - отметили в Пентагоне.
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