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США объявили новый пакет военной помощи Украине на $275 млн: что туда входит

Киев  •  УНН

 • 782 просмотра

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Пентагон анонсировал 70-й транш военной помощи Украине на сумму $275 млн. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, артиллерии, противотанковые системы, БПЛА и другое оборудование.

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на $275 млн, пишет УНН.

Детали

"Министерство обороны (DoD) сегодня объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление является семидесятым траншем оборудования, которое администрация Байдена предоставляет Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года. Этот пакет PDA, оценочная стоимость которого составляет 275 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, включая боеприпасы для ракетных систем, артиллерийского и противотанкового оружия", - сообщили в Пентагоне.

Как указано, возможности, о которых идет речь в этом пакете, включают:

Боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

60-мм и 81-мм минометные снаряды;

Беспилотные летательные аппараты;

Ракеты TOW;

Системы противотанковой обороны Javelin и AT-4;

Стрелковое оружие и боеприпасы;

Оборудование для подрыва и боеприпасы;

Химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование; 

Запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

"Соединенные Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции по возможностям для удовлетворения срочно необходимых потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии", - отметили в Пентагоне.

США осталось $7,1 млрд на военную поддержку Украины: куда пойдут средства12 нояб. 2024, 21:55 • 20094 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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