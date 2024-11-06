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США не могут подтвердить, что северокорейские военные в рф "подсели на порно"

США не могут подтвердить, что северокорейские военные в рф "подсели на порно"

Киев  •  УНН

09:03 • 12188 просмотра

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Пентагон прокомментировал сообщения о массовом просмотре порнографии северокорейскими военными в россии. Представитель Минобороны США заявил, что их беспокоят более серьезные аспекты военного сотрудничества КНДР и рф.

Пентагон заявил во вторник вечером, что не может подтвердить сообщения, что северокорейские войска пользуются своим более широким доступом к Интернету в россии для просмотра большого количества онлайн-порнографии, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Представитель Министерства обороны США майор Чарли Дитц заявил, что не может подтвердить "какие-либо северокорейские интернет-привычки или виртуальные "внеклассные мероприятия", происходящие в россии, заявив, что Пентагон обеспокоен лишь "более серьезными" аспектами военных отношений Северной Кореи с россией, на фоне того, как она ведет войну против Украины.

"Что касается доступа к Интернету, то это вопрос, который лучше адресовать москве. Прямо сейчас наше внимание сосредоточено на поддержке Украины и решении более существенных проблем региональной безопасности", - сказал Дитц.

Его комментарии прозвучали в ответ на сообщение, впервые опубликованное в социальных сетях комментатором Financial Times Гидеоном Рахманом, о том, что северокорейские войска "подсели на порнографию" благодаря своей новообретенной онлайн-свободе.

Северокорейские солдаты в рф впервые получили доступ к интернету и подсели на порно - журналист5 ноября 2024, 19:13 • 16950 просмотров

Хотя доступ к Интернету в россии не является неограниченным, он свободнее, чем в Северной Корее, одной из самых строгих в том числе и в этом плане стран мира, указывает издание.

В конце октября северокорейские войска были развернуты для оказания помощи путину в войне против Украины, что вызвало обеспокоенность во всем мире относительно эскалации полномасштабного наступления россии, пишет издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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