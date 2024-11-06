США не могут подтвердить, что северокорейские военные в рф "подсели на порно"
Киев • УНН
Пентагон прокомментировал сообщения о массовом просмотре порнографии северокорейскими военными в россии. Представитель Минобороны США заявил, что их беспокоят более серьезные аспекты военного сотрудничества КНДР и рф.
Пентагон заявил во вторник вечером, что не может подтвердить сообщения, что северокорейские войска пользуются своим более широким доступом к Интернету в россии для просмотра большого количества онлайн-порнографии, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Представитель Министерства обороны США майор Чарли Дитц заявил, что не может подтвердить "какие-либо северокорейские интернет-привычки или виртуальные "внеклассные мероприятия", происходящие в россии, заявив, что Пентагон обеспокоен лишь "более серьезными" аспектами военных отношений Северной Кореи с россией, на фоне того, как она ведет войну против Украины.
"Что касается доступа к Интернету, то это вопрос, который лучше адресовать москве. Прямо сейчас наше внимание сосредоточено на поддержке Украины и решении более существенных проблем региональной безопасности", - сказал Дитц.
Его комментарии прозвучали в ответ на сообщение, впервые опубликованное в социальных сетях комментатором Financial Times Гидеоном Рахманом, о том, что северокорейские войска "подсели на порнографию" благодаря своей новообретенной онлайн-свободе.
Северокорейские солдаты в рф впервые получили доступ к интернету и подсели на порно - журналист5 ноября 2024, 19:13 • 16950 просмотров
Хотя доступ к Интернету в россии не является неограниченным, он свободнее, чем в Северной Корее, одной из самых строгих в том числе и в этом плане стран мира, указывает издание.
В конце октября северокорейские войска были развернуты для оказания помощи путину в войне против Украины, что вызвало обеспокоенность во всем мире относительно эскалации полномасштабного наступления россии, пишет издание.