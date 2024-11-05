Северокорейские солдаты в рф впервые получили доступ к интернету и подсели на порно - журналист
Киев • УНН
Британский журналист FT сообщил о необычной ситуации с военными КНДР в россии, которые впервые получили свободный доступ к интернету. По данным источника, солдаты активно начали просматривать порнографический контент.
Британский журналист Financial Times Гидеон Рахман, ссылаясь на надежный источник, сообщает, что северокорейские солдаты в россии, получив беспрепятственный доступ к интернету, подсели на порно. Об этом УНН пишет с ссылкой на сообщение Рахмана в сети Х.
Обычно надежный источник сообщил мне, что северокорейские солдаты, дислоцирующиеся в россии, никогда раньше не имели беспрепятственного доступа к интернету. Как следствие, они с жадностью набросились на порнографию
Сообщение вызвало оживленное обсуждение в сети. В комментариях пользователи пишут, что сложно представить, чтобы эти люди захотели возвращаться в свою страну, получив лишь немного свободы.
"Я солдат КНДР и прошу политического убежища... и wifi... и 20 минут в одиночестве", - смеется один из корреспондентов.
"Это все равно, что выпустить оспу на незащищенное племя. Очень неэтично, если подумать. Нужно давать им 64-килобайт в месяц, чтобы облегчить их вхождение в современный мир", - добавляет другой.
Напомним
В курской области уже произошли первые боевые столкновения ВСУ с северокорейскими военными. По данным президента Владимира Зеленского, в регионе уже находится 11 тысяч военных КНДР. По словам министра обороны Рустема Умерова, пока они были "маломасштабными".
Южная Корея подтвердила присутствие 10 тысяч военных КНДР в россии5 ноября 2024, 12:02 • 18094 просмотра