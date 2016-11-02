США не присоединятся к "нормандскому формату" - посол

"Не думаю, что сейчас есть планы о присоединении США к нормандскому формату, но это не значит, что США не активны в дипломатическом плане. Мы сотрудничаем с Украиной, проводим консультации с Францией и Германией. Также периодически мы имеем встречи с россиянами, чтобы увидеть есть ли пути для конструктивного продвижения в этом процессе, такой является наша поддержка Нормандской четверки", - отметила М.Йованович.

Напомним, что посол США в Украине Мари Йованович отметила, что достижение стабильной безопасности на востоке Украины является предпосылкой для проведения там выборов.

Напомним, "нормандский формат" включает в себя дипломатическую группу высокопоставленных представителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции).

В последний раз переговоры в нормандском формате прошли 20 октября.