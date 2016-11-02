США не долучатимуться до "нормандського формату" – посол
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Посол США Марі Йованович наголосила на тому, що США не будуть приєднуватись до "нормандського формату". Про це вона заявила в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.
“Не думаю, що наразі є плани про приєднання США до Нормандського формату, але це не значить, що США не є активними у дипломатичному плані. Ми співпрацюємо з Україною, маємо консультації з Францією і Німеччиною. Також періодично ми маємо зустрічі з росіянами, щоб побачити чи є шляхи для конструктивного поступу у цьому процесі, такою є наша підтримка Нормандської четвірки”, — зазначила М.Йованович.
Нагадаємо, що посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що досягнення стабільної безпеки на сході України є передумовою для проведення там виборів.
Нагадаємо, зараз “нормандський формат” включає в себе дипломатичну групу високопосадових представників чотирьох країн (Німеччини, Росії, України і Франції).
Востаннє переговори в нормандському форматі відбулися 20 жовтня.