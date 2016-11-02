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США не долучатимуться до "нормандського формату" – посол

США не долучатимуться до "нормандського формату" – посол

Київ • УНН

 • 9066 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Посол США Марі Йованович наголосила на тому, що США не будуть приєднуватись до "нормандського формату". Про це вона заявила в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.

“Не думаю, що наразі є плани про приєднання США до Нормандського формату, але це не значить, що США не є активними у дипломатичному плані. Ми співпрацюємо з Україною, маємо консультації з Францією і Німеччиною. Також періодично ми маємо зустрічі з росіянами, щоб побачити чи є шляхи для конструктивного поступу у цьому процесі, такою є наша підтримка Нормандської четвірки”, — зазначила М.Йованович.

Нагадаємо, що посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що досягнення стабільної безпеки на сході України є передумовою для проведення там виборів.

Нагадаємо, зараз “нормандський формат” включає в себе дипломатичну групу високопосадових представників чотирьох країн (Німеччини, Росії, України і Франції).

Востаннє переговори в нормандському форматі відбулися 20 жовтня.

Українські Національні Новини

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