США могут заблокировать единственный способ оплаты российского газа для Европы - Reuters

Новые санкции США против москвы могут закрыть единственный способ оплаты российского газа европейскими покупателями, повысить неустойчивость на российском валютном рынке и приблизить кремль к пекину, пишет Reuters, передает УНН.

В четверг Вашингтон ввел новые санкции в отношении российского Газпромбанка, которые не позволяют кредитору, контролируемому государством, осуществлять любые новые операции, связанные с энергетикой, которые затрагивают финансовую систему США. Под санкции США также попали около 50 других российских банков и система передачи финансовых сообщений банка россии.

Венгрия и Словакия, которые имеют долгосрочные контракты с российским "Газпромом", изучают изменения, отмечает Reuters.

Заместитель министра энергетики россии павел сорокин отказался от комментариев, когда его спросили, будет ли Газпромбанк продолжать получать платежи от европейских клиентов.

"Платежи ЕС за энергоресурсы через Газпромбанк, скорее всего, станут невозможными в конце 2024 года", - считают аналитики инвестиционного банка „Синара".

Санкции предусматривают период сворачивания операций с участием Газпромбанка до 20 декабря, а операций, связанных с нефтегазовым проектом "Сахалин-2" на дальнем востоке россии - до 28 июня 2025 года.

В пятницу кремль заявил, что санкции - это попытка Вашингтона помешать экспорту российского газа, но решение будет найдено. Газпромбанк заявил, что санкции не повлияют на его банковские операции, но не ответил на вопрос о решении по оплате газа.

В марте 2022 года москва потребовала от враждебных россии стран оплачивать поставки газа по схеме, предусматривающей конвертацию валюты в рубли. Покупатели могли открыть два счета в Газпромбанке - рублевый и валютный.

США разрешили десятку российских финансовых учреждений проводить операции, связанные с энергетикой, за некоторыми исключениями до 30 апреля 2025 года. Некоторые аналитики считают, что Газпромбанк может быть добавлен в этот список.

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