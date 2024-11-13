США готовят масштабную военную помощь Украине до конца каденции Байдена - Сибига

Действующая администрация США планирует в последние недели своей каденции передать Украине очень существенные объемы военной помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает УНН.

"Мы обсудили (с государственным секретарем США Энтони Блинкеном - ред.) воплощение всех договоренностей на уровне лидеров...Есть конкретные решения, есть конкретные подтверждения по военной помощи. Действующая администрация США планирует в последние недели своей каденции передать Украине очень существенные объемы военной помощи", - рассказал Сибига.

По его словам, помощь будет включать в частности оружие и оплату контрактов на производство новых вооружений.

"Такие заверения были получены собственно во время встречи наших делегаций, во время моей встречи с Блинкеном", - сказал Сибига.

Он отметил, что они с Блинкеном также обсудили вопросы дальнобойных ударов по военным объектам на территории рф и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Здесь мы тоже сдержанно оптимистичны", - добавил министр.

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