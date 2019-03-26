"Дело Веджие Кашка": на заседании в оккупированном Крыму допросили "потерпевшего"

Так, в "суде" Симферополя состоялось очередное судебное заседание по делу "Веджие Кашка", фигурантами которого являются активисты Крымскотатарского национального движения Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Руслан Трубач, которых обвиняют в вымогательстве денежных средств у гражданина Турции Юсуфа Айтана.

Во время допроса, Айтан пояснил суду, что он познакомился по интернету с Алие Кашка (внучка Веджие Кашка) и начал жить с ней. Потом решил её бросить.

Со слов Айтана, после этого ему якобы предъявили требование вернуть долг в 7 тысяч долларов. Кроме того, ему стали угрожать и потребовали написать расписку, а также забрали его машину до возврата долга.

Через месяц его вызвали на встречу и спросили, почему он не отдаёт долг. Он сказал, что отдаст до конца следующего месяца. Спустя две недели он приехал на встречу, где с ним общались 8 человек, и один из них ударил его головой, а другой участник предложил отвезти его в подвал и якобы "вырезать почку".

По словам Айтана, через неделю его снова вызвали на встречу, забрали ключи от машины и паспорт, якобы "угрожали зарезать и закопать". Но потом якобы заметили слежку и вернули ему ключи. После этого, с его слов, он испугался и написал заявление в полицию.

Также Айтан признался, что не собирался отдавать деньги, которые у него требовали, поскольку он считает, что ничего не должен. Но расписку писал в связи с тем, что ему якобы угрожали расправой. В ходе допроса Айтан пояснил, что во время своей помолвки с Алие Кашка он еще состоял в отношениях с другой женщиной – Зариной Аметовой.

Сообщается, что Айтан давал показания суду посредством видеоконференцсвязи из центрального районного суда города Симферополя.

После допроса потерпевшего суд объявил перерыв в слушании дела до 28 марта.

Напомним, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе активистов Бекира Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Их обвиняют в вымогательстве денег у гражданина Турции.

При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Она позднее скончалась в карете "скорой помощи".

Как сообщал УНН, ранее в Крыму продлили домашний арест фигурантам "дела Веджие Кашка".