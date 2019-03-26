"Справа Веджіє Кашка": на засіданні в окупованому Криму допитали "потерпілого"

Так, у "суді" Сімферополя відбулося чергове судове засідання у справі "Веджіє Кашка", фігурантами якої є активісти Кримськотатарського національного руху Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казим Аметов і Руслан Трубач, яких звинувачують у вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана.

Під час допиту, Айтан пояснив суду, що він познайомився по інтернету з Аліє Кашка (внучка Веджіє Кашка) і почав жити з нею. Потім вирішив її кинути.

За словами Айтана, після цього йому нібито висунули вимогу повернути борг у 7 тисяч доларів. Крім того, йому стали погрожувати і зажадали від нього розписку, а також забрали його авто до повернення боргу.

Через місяць його викликали на зустріч і запитали, чому він не віддає борг. Він сказав, що віддасть до кінця наступного місяця. Через два тижні він приїхав на зустріч, де з ним спілкувалися 8 осіб, і один з них вдарив його головою, а інший учасник запропонував відвезти його в підвал і нібито "вирізати нирку".

За словами Айтана, через тиждень його знову викликали на зустріч, забрали ключі від машини і паспорт, нібито "погрожували зарізати і закопати". Але потім нібито помітили стеження і повернули йому ключі. Після цього, з його слів, він злякався і написав заяву в поліцію.

Також Айтан зізнався, що не збирався віддавати гроші, які у нього вимагали, оскільки він вважає, що нічого не винен. Але розписку писав у зв'язку з тим, що йому нібито погрожували розправою. Під час допиту Айтан пояснив, що під час своїх заручин з Аліє Кашка він ще перебував у відносинах з іншою жінкою - Зариною Аметовою.

Повідомляється, що Айтан давав свідчення суду за допомогою відеоконференцзв'язку з центрального районного суду міста Сімферополя.

Після допиту потерпілого суд оголосив перерву в слуханні справи до 28 березня.

Нагадаємо, 23 листопада 2017 року російські силовики затримали у Сімферополі активістів Бекіра Дегерменджі, Казима Аметова, Асана Чапуха і Руслана Трубача. Їх звинувачують у вимаганні грошей у громадянина Туреччини.

При затриманні російськими силовиками стало погано ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Вона пізніше померла у кареті "швидкої допомоги".

Як повідомляв УНН, раніше у Криму продовжили домашній арешт фігурантам "справи Веджіє Кашка".