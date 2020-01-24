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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Дело Шеремета: суд продолжил рассмотрение ходатайства об изменении меры Дугарь

Киев • УНН

 • 15023 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Печерский районный суд Киева 24 января продолжил рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения военной медсестре Яне Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.

Дело Шеремета: суд продолжил рассмотрение ходатайства об изменении меры Дугарь

Так, суд продолжил рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Яне Дугарь.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом до 8 февраля военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек. Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Так, Кузьменко и Антоненко арестовали до 8 февраля.

20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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